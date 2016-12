Cel voor dreigen met revolver in feesttent

Publicatie: vr 23 december 2016 14.00 uur

LEEUWARDEN - Een 24-jarige inwoner van Gorredijk die in de nacht van 10 op 11 september bezoekers van de feesttent in Terwispel heeft bedreigd met een vuurwapen, is vrijdag door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 180 dagen waarvan 77 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar. Dat hield in dat de man vrijdag op vrije voeten kwam.

Hij moet zich melden bij de reclassering en hij moet zich laten behandelen voor zijn agressieproblemen. Twee weken geleden eiste de officier van justitie een drank- en drugsverbod. Daar ging de rechtbank niet in mee, maar de man moet zich wel regelmatig laten controleren op het gebruik van alcohol en drugs.

Een kennis van de Gorredijker, een 23-jarige inwoner van Terwispel, had diezelfde nacht mensen in de feesttent met een schroevendraaier bedreigd. Hij kwam in oktober vrij, nadat hij 45 dagen had vastgezeten. Hij hoeft niet terug naar de gevangenis. Hij liep destijds in een proeftijd: een eerder voorwaardelijk opgelegde werkstraf van 20 uur moet hij alsnog uitvoeren. De Terwispeler had die avond ruzie gekregen in de feesttent. Nadat hij uit de tent was gezet, ging hij naar huis om de schroevendraaier en een revolver op te halen.

De Gorredijker pakte het vuurwapen af. In de tent haalde hij het wapen tevoorschijn toen de Terwispeler opnieuw werd aangehouden door de beveiliging. De rechtbank acht bewezen dat de Gorredijker de revolver bij iemand tegen het hoofd heeft gehouden. Hij werd overmeesterd door een militair in burger en een andere omstander. Van tevoren hadden de mannen stevig gedronken: in de woning van de Terwispeler hadden ze twee flessen cognac soldaat gemaakt en een paar glazen whisky.