Kinderen lopen Krystkuier in Burgum

Publicatie: vr 23 december 2016 12.59 uur

BURGUM - Honderden stemmen klonken donderdagavond in het donker tijdens de Krystkuier van o.b.s. 't Partoer in Burgum. De kaarsjes in het buitengebied langs o.a. de Menno van Coehoornweg, it Syl en de Nijstêd wezen hen de weg. Begeleid door papa en/of mama, pake en/of beppe wandelden de meer dan 550 kinderen en volwassenen langs de route waar het aloude kerstverhaal werd verbeeld.

Zo werd de kinderen de weg gewezen door de zingende engelen. Ze kwamen verderop Jozef en de zwangere Maria tegen. In een grote schuur genoot iedereen van chocolademelk en de muziek van fanfareorkest 'Apollo'. De herders telden de schapen toen ze opschrokken van een fel licht aan de hemel. Uiteindelijk kwamen ook alle kinderen en begeleiders langs de stal met de kribbe waarin de pasgeboren Jezus lag te slapen. Voor de dorstige en hongerige wandelaars was er tenslotte in Kiehool iets te drinken en een warme hap.

Basisschool 't Partoer houdt van variatie in de kerstvieringen. Naast de Krystkuier dit jaar werd er vorig jaar door (oud) personeel en ouders een kerstfilm gemaakt. Dit geslaagde evenement vormt een prachtig begin van een verdiende kerstvakantie voor iedereen.

