Dief steelt fiets uit hok in Drachten

Publicatie: vr 23 december 2016 11.31 uur

DRACHTEN - Een fietsendief heeft donderdagnacht een fiets gestolen uit een schuur van een woning aan de Ropta in Drachten. De diefstal vond rond 4.30 uur plaats en een deur werd verbroken om binnen te komen. De bewoonster betrapte de dief en de man is vervolgens met de fiets op de vlucht geslagen richting de Lauta. Het betreft een donker gekleed man, 1.80 meter lang en met fors postuur.

Eerder deze week werd er ook ingebroken in Lippenhuizen. Daar werd woensdagmiddag ingebroken in een woning aan de Buorren. Bij deze inbraak is geen buit gemaakt maar wel veel schade veroorzaakt.

Aan de Prikkewei in Nij Beets werd donderdag tussen 7.30 uur en 18.30 uur een woning bezocht door het dievengilde. Bij deze inbraak werd een iPad gestolen. Men wist via het raam binnen te komen.