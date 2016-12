Sportset Doutzen mateloos populair op veiling

Publicatie: vr 23 december 2016 10.10 uur

EASTERMAR - Een sportsetje, dat Doutzen droeg bij één van haar fotoshoots, is mateloos populair op de veiling van Serious Request. Op vrijdagochtend was er al een bod gedaan van 2250 euro voor de sportset die het topmodel uit Eastermar droeg tijdens een fotoshoot. Er zijn veel bekende Nederlanders die iets aanbieden maar Doutzen schiet er met 'kop en schouders' boven uit. Een bezoek van weerman Piet Paulusma staat bijvoorbeeld 'nog maar' op 575 euro.

De hoogste bieder wordt de trotse nieuwe eigenaar van het vest, het shirt, de legging en een levensgroot campagnebord van Doutzen Kroes. Het is net alsof ze naast je in de kamer staat, in lingerie. Het geld gaat naar het goede doel van Serious Request in de strijd tegen longontsteking. De veiling sluit maandag en dan duidelijk worden wie de hoogste bieder is geworden.