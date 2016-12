Nog steeds geen echt onderwijshuisvestingsplan

Publicatie: vr 23 december 2016 00.46 uur

DOKKUM - Het onderwijshuisvestingsplan dat in de gemeente Dongeradeel al jaren een hoofdpijndossier is, blijft een zeurderig gevoel geven. Dat bleek donderdagavond tijdens de raadsvergadering in de gemeente Dongeradeel. Toch lijkt de meeste pijn verdwenen en lijken alle partijen iets dichter tot elkaar te komen. Voor de gemeenteraad was het donderdagavond nog wel aanleiding om het college op te roepen om tot een steviger gezamenlijke visie op onderwijs en onderwijshuisvesting te komen. Het integraal huisvestingsplan onderwijs is nu vooral nog een bundeling van meerdere visies van scholen en schoolbesturen en nauwelijks een gezamenlijke visie.

Dongeradeel wil al jaren dat er eerst een overkoepelende visie komt voor het onderwijs. Dat die plannen er eerder niet kwamen lag lange tijd aan de gemeente Dongeradeel zelf. Draagvlak voor de overkoepelende visie ontbrak en die werd daarom geschrapt. Aanvragen voor onderhuisvesting werden daarom telkens per school genomen. De gemeente wees in oktober van dit jaar het voormalige CBO als schuldige aan. Omdat het (huisvestings)beleid van het CBO nog niet af was, kon Dongeradeel naar eigen zeggen de visie nog niet maken. In de visie willen de politieke partijen het niet hebben over opheffingsnormen en minimumleerlingenaantallen, maar vooral naar de spreiding van onderwijslocaties. Daardoor is ook een schoollocatie met 30 leerlingen in een dorp of cluster van dorpen mogelijk, wanneer het de enige school in en relatie groot gebied is, denken de partijen. Het aantal schoollocatie in Dokkum moet daarom wel worden teruggebracht, om zo de scholen in de dorpen te kunnen financieren.