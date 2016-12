Dongeradeel: sportconcentratie Tolhuispark

Publicatie: vr 23 december 2016 00.17 uur

DOKKUM - De gemeente Dongeradeel houdt vast aan sportconcentratie in Dokkum. Dat betekent dat de clubs die nu nog in het Harddraverspark gevestigd zijn op termijn naar het Tolhuispark moeten verplaatsen, ook al liet voetbalvereniging Dokkum tijdens de raadsvergadering in Dongeradeel duidelijk horen het daar niet mee eens te zijn. Coalitiepartijen CDA, FNP en Algemeen Belang Dongeradeel namen een motie aan om bij de voorjaarsnota van 2017, over een half jaar, waarin het college opdracht krijgt om de visie voor de sportverplaatsing op te pakken.

In 2008 werd een eerste visie voor de sportverplaatsing gemaakt. “Derom matte we dizze hite ierdappel ek ris opite”, zei wethouder Albert van der Ploeg. Korfbalvereniging De Granaet verhuisde al wel naar de andere kant van de stad en ook sporthal de Trimmer wordt binnenkort verplaatst en naast het zwembad gebouwd. Hoewel alle partijen in een eerder raadsbesluit dit jaar unaniem achter een bestemmingsplan stond waarin de concentratie ook onderwerp was, liepen de emoties donderdagavond opnieuw hoog op in de gemeenteraad. Een meerderheid bleef bij de keus om sportconcentratie als uitgangspunt te houden.

Overigens was de sportconcentratie niet direct het onderwerp dat stond geagendeerd. Het college stelde de gemeenteraad alleen voor om de ruimtelijke spelregels voor een verdere uitwerking van de ontwikkelingsstrategie "Dokkum Oer de Grêft" vast te stellen voor de gebieden Harddraverspark en de zone tussen noordelijke stadsgrachten en rondweg met de Parkleane als nieuw gewenste structuurdrager in het Harddraverspark. Het bureau van Paul van Bussel architecten uit Groningen ging in Dokkum aan de slag met een visie voor het Harddraverspark en de gemeentewerf zone. Met de titel ‘Dokkum oer de grêft’ ging Dongeradeel een traject in om te kijken wat er de komende jaren op de locaties moet gebeuren.

“Het is niet mogelijk om het een zonder het andere te zien”, zei CDA-fractievoorzitter Esther Hanemaaijer. Ze hekelde de houding van de oppositie en de oneigenlijke argumenten van VV Dokkum in de discussie. “Als je kind lid is van de korfbalvereniging en in het Fûgellân woont, moet die ook naar de andere kant van de stad fietsen”, zei Hanemaaijer. “Dat geldt ook voor het zwembad of wanneer iemand op turnen zit. Het gaat hier niet allen om VV Dokkum”, aldus Hanemaaijer. “U draait en zaait onrust”, zei ze vervolgens in de richting van ex-CDA’er Jouke Douwe de Vries. Wethouder Albert van der Ploeg liet zich ook van zijn emotionele kant zien. “Set de hakken no net yn it sân en wês wiis”, zei de rood aangelopen wethouder.

De uitkomst van de discussie tussen de twee partijen was overigens bij voorbaat al duidelijk. Zowel de oppositie als de coalitie hadden een amendement voorbereid. Dongeradeel Sociaal, VVD, Christenunie en PvdA stelden voor om bij de verdere uitwerking van de ontwikkelingsstrategie ‘Dokkum oer de Greft’ voor het Harddraverspark er vanuit te gaan dat de huidige gebruikers konden blijven zitten. Dat amendement kreeg geen meerderheid. Het amendement van de coalitie om uiterlijk in 2018 een start te maken met de uitvoering van de sportconcentratie kon wel op een meerderheid rekenen.