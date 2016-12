Leegverkoop bij Schoenenhuys in Kollum en B'post

Publicatie: do 22 december 2016 21.39 uur

KOLLUM - Het Schoenenhuys houd een totale leegverkoop. U kunt nu profiteren van leuke kortingen tot wel 50% korting in de schoenenwinkels in Kollum & Buitenpost. Het betreft onder andere de betere merken Wolky, Via Vai, Red-Rag, Kobra, AQA, Rehab heren, Ecco en Tamaris.

TIP: Leuke en warme 100% schapenwollen pantoffels Dames & Heren voor onder de kerstboom.

FOTONIEUWS