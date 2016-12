Politie haalt petjes uit speelgoedwinkel

Publicatie: do 22 december 2016 16.43 uur

DRACHTEN - De politie heeft donderdag enkele 'politiecaps' aangetroffen in een speelgoedwinkel in Drachten. De winkelier verkocht deze petjes maar dat is verboden. "Het ging hier om een persoonlijke actie, landelijk zijn deze caps niet in de winkel te vinden." zo laat de politie van Drachten weten.

"Het logo en de striping van de politie zijn auteursrechtelijk beschermd en als merk gedeponeerd. Het is voor het werk van de politie van groot belang dat de politie direct herkend. Daarom kan het politielogo en de politiestriping niet voor elk doeleinde gebruikt worden en moet eerst toestemming gevraagd worden."

De 'politiecaps' zijn inmiddels uit de schappen van de winkel gehaald.