Eis: 10 maanden voor dodelijk ongeval Jirnsum

Publicatie: do 22 december 2016 14.14 uur

LEEUWARDEN - Tegen een 19-jarige inwoner van Jirnsum is donderdag bij de Leeuwarder rechtbank een gevangenisstraf van 15 maanden waarvan 5 maanden voorwaardelijk geëist voor het dodelijk ongeval op de Reinerswei bij Jirnsum, op 13 april van dit jaar. Bij dat ongeval kwam een veertienjarig meisje uit Oudehaske om het leven. Drie andere inzittenden, twee jongens van 16 en 17 jaar uit Jirnsum en een 16-jarige meisje uit Scharnegoutum raakten zwaargewond.

Officier van justitie Peter van der Spek verweet de bestuurder dat hij 'zeer onvoorzichtig' heeft gereden. Volgens verschillende getuigen reed de Jirnsumer veel te hard over de 80-kilometerweg tussen Grou en Jirnsum.

Het latere slachtoffer zou nog hebben gevraagd of de Jirnsumer langzamer wilde rijden. Op dat moment zou hij 120 op de teller hebben. In de laatste bocht voor Jirnsum brak de verlaagde Peugeot 106 uit. De auto knalde tegen een boom en belandde in de sloot naast de weg. Het dodelijke slachtoffer zat niet in de gordel en werd uit de auto geslingerd. De politie zag dat de kilometerteller stil was blijven staan op 98 kilometer.

De nabestaanden zitten duidelijk vol met verwijten naar de verdachte. Tijdens het afleggen van de slachtofferverklaringen werd in niet mis te verstane bewoordingen kenbaar gemaakt hoe de familie van het meisje over de Jirnsumer denkt. Woorden als 'klootzak' vallen niet al te vaak in een rechtszaal. De moeder van het meisje zei dat ze hoopte dat hij 'de hoogst mogelijke straf' zal krijgen.

De Jirnsumer zou hebben nagelaten contact te zoeken met de familie. Vlak na het ongeval heeft hij foto's gemaakt van het autowrak, met daarin zijn zwaargewonde vrienden. Die foto deelde hij in een Whatsappgroep van zijn werk. Ook via Facebook heeft hij zich ongelukkig uitgelaten. Zijn reactie zou te maken hebben met zijn sociale onbeholpenheid. Verstandelijk functioneert hij op een beneden gemiddeld niveau en hij heeft moeite sociale contacten te leggen.

Het ongeval heeft voor veel maatschappelijke onrust gezorgd. Groepen jongeren die voor en tegen de verdachte waren, kwamen tegenover elkaar te staan. Er zijn confrontaties geweest en de verdachte zou twee keer zijn mishandeld. Een aantal van die jongeren is zelfs aangeschreven door de burgemeester van Leeuwarden. Vanuit het veiligheidshuis -waarin justitie, zorginstanties en gemeente zitting hebben- zijn er bijeenkomsten georganiseerd en verder zal er in januari een bemiddelingsgesprek worden georganiseerd.

De Leeuwarder rechtbank doet op 5 januari uitspraak.