Voetgangersbrug Buitenpost officieel opgeleverd

Publicatie: do 22 december 2016 10.33 uur

BUITENPOST - De voetgangersbrug bij het treinstation in Buitenpost is deze week officieel opgeleverd. De brug kan nu in gebruik worden genomen door de reizigers en verbindt het station met een groot nieuw parkeerterrein met plek voor 200 auto's. Elke dag maken bijna 2000 reizigers gebruik van het stationsgebied.

Aan de buiten- en binnenkant van de voetgangersbrug zijn afbeeldingen geplaatst die kenmerkend zijn voor Achtkarspelen. De binnenzijde is vormgegeven met beelden uit de rijke historie van de gemeente. Inwoners van Achtkarspelen kregen eerder dit jaar de mogelijkheid om hierover hun mening te geven. De brug is onderdeel van de totale metamorfose die de omgeving rond het station in Buitenpost en De Kruidhof ondergaat. De nieuwe parkeergelegenheid is ook bedoeld voor bezoekers van De Kruidhof. Via een natuurlijke looproute vanaf de brug kunnen zij de kruidentuin bereiken vanaf het station.



Naast de werkzaamheden bij het station worden de komende maanden de Julianalaan, Schoolstraat en Edisonstraat opgeknapt. De herinrichting is na de zomer van 2017 klaar.