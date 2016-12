Huisarts vond terminaal zieke vrouw aanstelster

Publicatie: do 22 december 2016 09.50 uur

GROU - Een huisarts in Drachten heeft een vrouw te laat doorgestuurd naar het ziekenhuis, terwijl ze terminaal ziek was. Hij nam haar klachten niet serieus en zag niet dat ze was uitgedroogd. Met deze verwijten stond de arts deze week voor het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Groningen. De vrouw overleed in mei, kort na de opname. De echtgenoot en zoon dienden de klachten in.



Kneuzing

De vrouw maakte ruim een maand voor haar overlijden een fietsongeval mee. Ze had daardoor pijn op haar borst en stapte naar haar huisarts. Die constateerde een kneuzing. Ze kreeg medicatie, maar de klachten verergerden. Ze trok meermalen bij de huisarts aan de bel. Die zei dat ze niet moest aanstellen en dat de klachten deel psychisch waren. De vrouw kreeg moeite met eten en drinken en was vaak misselijk. Ze kon de gang naar de praktijk niet meer maken.

De huisarts werd bij haar thuis geroepen. Die onderzocht haar en noteerde in het verslag 'geen zieke vrouw'. Hij bedoelde daarmee dat ze geen koorts of andere afwijkingen had. "Ik zal de term geen zieke vrouw niet meer op die manier gebruiken", beloofde hij de tuchtrechters. Hier was sprake van een communicatiestoornis, door de manier waarop hij zich in de Nederlandse taal uitdrukte.



De vrouw at niet meer en dronk mondjesmaat. Volgens de familie viel ze telkens weg. Die vroegen de arts met klem de vrouw op te laten nemen in het ziekenhuis. De huisarts liet daarentegen een bloedonderzoek doen. Hij was erg geschrokken toen nadien de longarts van het ziekenhuis de diagnose bekend maakte, zei hij tegen de tuchtrechters.



Toch zocht hij daarna geen contact met de familie. Die liet de huisartsenpraktijk voor wat het was en stapte over naar een andere huisarts.



Binnen zes weken volgt de uitspraak.