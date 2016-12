Lego-mascotte verdwenen in Grootegast

Publicatie: wo 21 december 2016 20.20 uur

GROOTEGAST - Mascotte 'Noppie' is verdwenen. Het Lego-beeld stond tot woensdag nog keurig bij de ingang van het LEGiO Museum in Grootegast. In de loop van de middag werd door de medewerkers ontdekt dat het mannetje verdwenen was. Op een achtergelaten bordje staat de boodschap:

"Ik ben even klussen buitenshuis. Als ik klaar ben kom ik weer thuis!"

Alles duidt op een nieuwjaarsstunt en de grote vraag is nu in welk dorp kunnen ze bouwer Noppie gebruiken. Is het Drachten of Opeinde? Of toch een ander dorp dat met een verrassing komt?

"Hopelijk wordt hij goed betaald voor het klussen" zo laat een medewerker van het museum weten. De medewerkers hopen dat het beeld weer onbeschadigd terugkrijgen, aangezien het een erg kwetsbaar object is. Er is verder geen aangifte gedaan bij de politie in afwachting van de klus die 'Noppie' zal doen.

