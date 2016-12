Carbidschieters Dongeradeel krijgen een BOCK

Publicatie: wo 21 december 2016 19.15 uur

DOKKUM - Burgemeester Marga Waanders van de gemeente Dongeradeel heeft vrijdag in het stadhuis van Dokkum diverse carbidschieters ontvangen en hun de BOCK pet uitgereikt.

Het schieten met carbid met oud en nieuw is een aloude traditie. Doordat twee jaar geleden de periode dat vuurwerk mag worden afgestoken aan banden is gelegd, ging de jeugd over op het schieten met carbid wat resulteerde in een stijging van het aantal slachtoffers.

Het brandwondencentrum in Groningen heeft samen met de brandweer en de gemeenten in Drenthe de Bewust Oplettende Carbid Knaller (BOCK) campagne opgezet. Het idee achter de actie is om één iemand in de groep aan te stellen als BOCK die zorgt voor de veiligheid van de carbidschieters en de omstanders tijdens het carbidschieten.

Gezien de positieve resultaten van het afgelopen jaar in Drenthe is de actie uitgebreid naar de provincies Groningen en Fryslân. In Fryslân doen 10 gemeenten mee aan de BOCK actie.

In Dongeradeel zijn in de stad Dokkum en 14 dorpen totaal 20 locaties aangewezen waar men mag carbidschieten. Op deze manier zijn de gemeente en de hulpverleningsdiensten vooraf op de hoogte waar met carbid wordt geschoten. Mensen die met carbid willen schieten moesten hiervoor bij de gemeente een vergunning aanvragen.

Burgemeeste Waanders reikte samen met beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid Bernd Jager aan de ploegleiders van de aanwezige teams de vergunning, een BOCK pet, oordopjes en flyers uit. De burgemeester sprak de wens uit door met het aanstellen van een BOCK in het team de traditie van het carbidschieten, die zeker in ere moet worden gehouden, voor iedereen veilig te laten verlopen.

