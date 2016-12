Doorrijder (41) tweemaal vrijgesproken

Publicatie: wo 21 december 2016 17.40 uur

LEEUWARDEN - Een 41-jarige inwoner van Lutjegast is woensdag, wegens gebrek aan bewijs, door de politierechter in Leeuwarden vrijgesproken van twee gevallen van doorrijden na een aanrijding.

Bij één van die zaken was het slachtoffer een dertienjarig meisje. Zij werd op 14 maart op de Knobben bij Drachten door een donkere auto van achteren aangereden. De bestuurder van de auto reed door en liet het meisje aan haar lot over. Het meisje was in de berm gevallen, ze had een dikke enkel en de fiets was beschadigd. Omstanders bekommerden zich om haar.

Een anonieme getuige, die de melding van het ongeval had gedaan, had gezegd dat hij van één van de inzittenden van de auto had gehoord dat de man uit Lutjegast de bestuurder was. De chauffeur zou onder invloed zijn geweest. Een onbekende getuige, die ook nog eens van iemand anders had gehoord wie achter het stuur zat, dat vond de rechter onvoldoende om te kunnen bewijzen dat de verdachte de bestuurder van de auto is geweest.

Ook in een vrijwel identieke zaak werd de man vrijgesproken. Op 8 januari was hij in Opende achterop een stilstaande auto gebotst. In eerste instantie was hij wel uitgestapt. Hij had tegen de bestuurster van de andere auto gezegd dat hij de schade ter plaatse wilde regelen. Pas toen iemand de sleutels uit zijn auto wilde pakken en aan hem begon te trekken, ging de verdachte ervandoor. Zijn twee passagiers, waaronder zijn vriendin, liet hij staan.

Ook nu vond de rechter dat niet bewezen kon worden dat de man zijn identiteit niet bekend heeft willen maken. Hij was eerst uitgestapt en hij was er weliswaar vandoor gegaan, maar op een later tijdstip zou hij alsnog contact hebben gezocht met de politie. Ook in deze zaak hadden de getuigen de indruk dat de man niet helemaal nuchter was.

Officier van justitie Margreeth Meijer vroeg zich af of de Lutjegaster wellicht een drankprobleem heeft. Hij is op 11 augustus veroordeeld voor rijden onder invloed en hij is ook eerder veroordeeld voor wegrijden na een ongeval. Na de veroordeling in de drankzaak heeft hij zichzelf bij de verslavingszorg gemeld. "Dat lijkt me wel handig", reageerde rechter Bauke Jansen.