Nieuw bedrijventerrein op plek Prins Dokkum

Publicatie: wo 21 december 2016 16.55 uur

DOKKUM - De gemeente Dongeradeel is in gesprek met Loft Ruimtelijke Ontwikkeling BV om de Prins-locatie in Dokkum te ontwikkelen tot een bedrijventerrein. De locatie van voormalige metaalfabriek ligt er momenteel desolaat en verwaarloosd bij. Loft, de nieuwe eigenaar van het terrein met panden, wil het gebied graag herstructureren en tegelijk de bedrijvigheid er stimuleren. Momenteel werken de gemeente en de eigenaar samen aan een ontwikkelingsschets die begin 2017 gepresenteerd wordt en onderzoeken ze de haalbaarheid van de herstructurering.



Op de Prins-locatie staan veel leegstaande panden. Een paar gebouwen hebben een nieuwe bestemming gekregen door verkoop en verhuur. Op een deel van het terrein is sprake van bodemverontreiniging door zink, overigens zonder direct gevaar voor de volksgezondheid. "Wy ha ús ferantwurdlikheid foar de romtlike omjouwing", zegt wethouder Albert van der Ploeg. "Dêrom sitte wy ek oan tafel mei de eigner en dogge wy mei oan it ûndersyk." Het onderzoek is erop gericht dat het terrein van zo'n negen hectare met een integrale aanpak een passende invulling kan krijgen, rekening houdend met de directe omgeving en waar mogelijk behoud van het industrieel erfgoed.

Ontwikkelingsschets

Wybe Jelsma verzorgt samen met zijn compagnon Klaas Lourens namens Loft Ruimtelijke Ontwikkeling BV de exploitatie van de gebouwen en de grond. Volgens Jelsma liggen er veel kansen voor (startende) bedrijven op de locatie om er te huren of te kopen. Via een zogenaamde Nije Pleatsmethode, waarbij alle direct betrokken partijen om tafel gaan, wordt er op dit moment getekend en gerekend aan een goede ontwikkelingsschets op hoofdlijnen voor herstructurering met een gezonde exploitatieopzet.

Begin 2017 willen de partijen de eerste schetsen presenteren aan de omgeving. Ondertussen staat de bedrijvigheid op het terrein niet stil. Er zijn al verschillende huurders in de panden. Volgens Jelsma zal de naam Prins niet verdwijnen uit Dokkum. "Het hoofdgebouw krijgt de naam De Prins Fabriek. Die naam doet recht aan de historie."