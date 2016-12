Fries Congrescentrum start bodemprocedure

GRONINGEN - Het Fries Congrescentrum Drachten (FCD) heeft een bodemprocedure aangespannen tegen het college van B en W van Smallingerland omdat het vindt dat de regels voor evenementen in het complex te onduidelijk zijn.

Het FCD is eigenlijk een hippisch centrum, maar verhuurt de evenementenhal, zalen en restaurants van het complex ook aan andere partijen die niets met paarden te maken hebben. Voor dat soort evenementen moet eigenaar Johan Brandsma een extra vergunning aanvragen.

In het bestemmingsplan, dat ter discussie stond maar in mei opnieuw werd gehandhaafd, staat dat het FCD maximaal twaalf van zulke evenementen per jaar mag organiseren. Daar is het centrum dit jaar al overheen gegaan, met de dreiging van een dwangsom van de gemeente als gevolg.

Volgens advocaat A. Th. Meijer komt die overschrijding mede doordat niet duidelijk is wat de gemeente onder 'evenement' verstaat. Naast de activiteiten in de evenementenhal werden soms ook die in het kleinere horecagedeelte meegeteld als één van de twaalf evenementen. "Het is steeds afwachten aan welke kant het kwartje valt."

Meijer stelde voor om 'evenement' te definiëren als 'openbare vermakelijkheid', zoals het ook in de algemene plaatselijke verordening staat. Maar de gemeente was bang dat de regels daarmee te ruim worden geïnterpreteerd en dat het FCD bewust de grens zal opzoeken. Dat ligt gevoelig bij de gemeenteraad en omwonenden, die vooral vrezen voor verkeersoverlast.

De rechter doet begin volgend jaar uitspraak.