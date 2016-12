Dronken Nijbeetser mept autoruit aan diggelen

Publicatie: wo 21 december 2016 14.00 uur

LEEUWARDEN - Een 66-jarige ex-inwoner van Nij Beets is woensdag bij verstek door de politierechter veroordeeld voor het vernielen van de auto van zijn vriendin. De man was op 13 april 2014 op bezoek bij zijn vriendin in Gorredijk. Toen de dochter van de vriendin hem erop aansprak dat hij teveel had gedronken, ontstak de man in woede.

Hij ging naar buiten en sloeg met een ijzeren staaf de portierruit van een auto aan diggelen. Omstanders konden ternauwernood voorkomen dat hij ook de voorruit van de auto kapot sloeg. Omdat het om een hele oude zaak ging, beperkte de rechter de straf tot een geldboete van 150 euro. Eerder had de man een transactie van 210 aangeboden gekregen.