1000ste baby geboren in Nij Smellinghe

Publicatie: wo 21 december 2016 12.42 uur

DRACHTEN - Een feestelijke gebeurtenis in ziekenhuis Nij Smellinghe: op 21 december werd de 1000ste baby van 2016 geboren. Daniël Christiaan Veldema kwam om 2.49 uur in goede gezondheid ter wereld. Daniël is de zoon van Marcel en Dinie Veldema.



Deze bijzondere gebeurtenis ging niet zomaar voorbij. De baby kreeg een mooi setje kleding en een knuffelbeer met een Nij Smellinghe shirt aan en op zijn pootjes de tekst '1.000ste baby van 2016' geborduurd. De kersverse ouders van de baby kregen een bos bloemen. De bevalling vond plaats onder toeziend oog van Trienke de Vries (obstetrie verpleegkundige), Dr. Henk Brinks (gynaecoloog) , Annelies Sollie (verloskundige 1e lijn van verloskundige praktijk De Vroedschap) en Florianne Stroobant (klinisch verloskundige).



In 2013 waren er in totaal 986 bevalling in Nij Smellinghe en in 2014 werd voor het eerst de 1000ste baby geboren. 2016 is dus het derde jaar op rij dat de 1000ste bevalling plaatsvindt in het ziekenhuis.