Arno Brok nieuwe commissaris van de Koning

Publicatie: wo 21 december 2016 11.14 uur

LEEUWARDEN - Arno Brok wordt de nieuwe commissaris van de Koning in Friesland. Provinciale Staten hebben dit woensdag besloten. De fractievoorzitters van alle twaalf partijen en gedeputeerde Sander de Rouwe als adviseur vanuit het college hebben als vertrouwenscommissie dit voorgesteld aan Provinciale Staten. De verwachting is dat de heer Brok begin maart geïnstalleerd wordt.

De provincie Fryslân ziet Arno Brok als een goede verbinder. In 2012 is hij hiervoor onderscheiden met de burgemeestersprijs voor verbindend vermogen. Vanuit zijn ervaring als bestuurder in Friesland weet hij wat er speelt en leeft. Hij voelt zich bijzonder verbonden met de Friese taal en cultuur en is hiervoor in 2000 onderscheiden met de Veer van de Ried fan de Fryske Beweging.

De nieuwe commissaris zal vervolgens bij Koninklijk Besluit benoemd worden voor een periode van zes jaar.