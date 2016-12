Illegaal vuurwerk in loods in Haulerwijk

Publicatie: wo 21 december 2016 09.52 uur

HAULERWIJK - De politie heeft dinsdagavond een 21-jarige man uit Norg gecontroleerd omdat hij in het bezit zou zijn van illegaal vuurwerk. Bij de politie was een melding binnen gekomen via Meld Misdaad Anoniem dat hij in het bezit zou zijn van illegaal vuurwerk. Hierop hebben agenten een onderzoek ingesteld bij de woning van de verdachte en een loods in Haulerwijk.

Bij de zoeking troffen de agenten in totaal 60 kilo zwaar illegaal vuurwerk aan. Het gaat hierbij onder andere om 270 Cobra's 6, 180 Butterfly Crackers en 160 stuks nitraat. Al het vuurwerk is in beslag genomen. Het vuurwerk is afgevoerd en zal worden vernietigd. De verdachte is aan het politiebureau als verdachte gehoord en er zal proces-verbaal worden opgemaakt tegen hem.