Gebben (VVD) nieuwe burgemeester T-diel

Publicatie: di 20 december 2016 18.37 uur

BURGUM - De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel beveelt de heer L. J. Gebben uit Barendrecht aan voor het ambt van burgemeester. Dat is dinsdag unaniem door de raadsleden vastgesteld. De aanbeveling wordt aangeboden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming is pas definitief, zodra het Koninklijk Besluit daartoe getekend is.

De 45-jarige Jeroen Gebben is geboren in Groningen en getogen in Buitenpost. Hij is gehuwd en vader van drie kinderen. Jeroen Gebben is momenteel voorzitter van het college van bestuur van Edudelta Onderwijsgroep, een scholengroep voor VMBO en MBO met vestigingen in Zuid-Holland en Zeeland. Na de studie Bestuurskunde aan de Universiteit Twente heeft hij o. a. gewerkt als beleidsadviseur van de Hoofdofficier van Justitie van het Openbaar Ministerie Rotterdam en als projectleider regionale veiligheidshuizen Rotterdam-Rijnmond.

Van 2006 tot 2010 was de heer Gebben gemeenteraadslid in Barendrecht. Van 2010 tot 2015 was hij wethouder in dezelfde gemeente. In september vorig jaar nam hij ontslag om voorzitter van het college van bestuur van Edudelta Onderwijsgroep. Na een jaar heeft hij besloten om deze baan in te ruilen voor het burgemeesterschap in Tytsjerksteradiel.

De verwachting is dat de nieuwe burgemeester in het eerste kwartaal van 2017 wordt geïnstalleerd. Tot die tijd blijft Wilma Mansveld waarnemend burgemeester.

De raadsvergadering begon dinsdagmiddag met een besloten gedeelte en daarin deed de vertrouwenscommissie verslag van haar bevindingen in het kader van de selectieprocedure voor een de nieuwe burgemeester. Het laatste deel van die vergadering was, na een korte schorsing voor koffie en onderling overleg, openbaar, zodat toen ook de aanwezige media konden aanschuiven.

Voorzitter van de raad Hessel Bouma, gaf het woord aan Gelbrig Hoekstra als voorzitter van de vertrouwenscommissie. Ze legde in kort bestek uit hoe de procedure in zijn werk was gegaan, wie in de vertrouwenscommissie zitting hadden. Dat waren alle fractievoorzitters: Piet Reitsma (FNP), Ellen Bruins Slot (PvdA), Lolkje Efdé (VVD), Brigitta Scheepsma (GrienLinks), zij werd later vervangen door Dirk van der Wal, Douwe Hooijenga (CU), Hessel Bouma (GBT) en Gelbrig Hoekstra (CDA), zij was tevens voorzitter. Verder zaten in die commissie Sytze Dijkstra, griffier en Oeds de Jager, algemeen directeur.

Er waren 18 sollicitanten, 13 mannen en vijf vrouwen, zeven van de VVD, vier van de PvdA, drie van GrienLinks, twee van het CDA en één van D’66. Eén sollicitant had geen politieke kleur aangegeven. Daarna is de commissie op visite geweest bij de CdK, mevr. Leemhuis en met haar zijn de kandidaten besproken. Na dat overleg is een aantal kandidaten uitgenodigd voor een gesprek. Na twee gespreksrondes is de commissie met een concept-voordracht met twee namen gekomen.

"Dat waren", aldus Gelbrig Hoekstra, "heel constructieve gesprekken in een goede sfeer. Genoemd mag worden de wijze waarop de commissie is geadviseerd en ondersteund in het proces. 'De kommisje sjocht werom op in yntensyf en tagelyk ek noflik proces'." De commissie is gekomen tot een unanieme voordracht, die ook door de hele raad is bekrachtigd. Wat er nu nog moet gebeuren is dat de minister van Binnenlandse Zaken met de voordracht ter bekrachting naar de koning gaat. En dan kan de nieuwe burgemeester geïnstalleerd worden.



En daarna was iedereen uiteraard heel benieuwd naar de naam van de beoogde kandidaat, in de wandelgangen was er al druk gespeculeerd, maar dat was niet meer dan het doelloos staren in de beroemde glazen bol. Aan alle speculatie kwam een einde, toen de naam van de nieuwe burgemeester bekend werd gemaakt: drs L.J. (Jeroen) Gebben uit Barendrecht.

De heer Gebben was van 2006 tot 2010 gemeenteraadslid in Barendrecht en van 2010 tot 2015 wethouder en locoburgemeester in diezelfde gemeente. Hij wordt, aldus het persbericht van de gemeente Tytsjerksteradiel, ervaren als een krachtig boegbeeld naar buiten en als een verbinder en teamspeler. In hem ziet de raad een fijne combinatie van zakelijk en menselijk, boegbeeld en verbinder. Hij kent deze regio en voelt zich er thuis, daarmee past hij uitstekend in de 'mienskip'. De raad en de andere aanwezigen kregen daarna Jeroen Gebben ook nog live in beeld middels een kort gesprekje met raadsvoorzitter Hessel Bouma. Jeroen Gebben: "Ik ha der in soad sin oan."