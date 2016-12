Geen plek voor Flixbus op transferium

Publicatie: di 20 december 2016 15.35 uur

DRACHTEN - De Flixbussen die over Drachten rijden, vertrekken niet vanaf het nieuwe transferium aan de Ureterpvallaat in Drachten. Er is volgens de gemeente Smallingerland geen ruimte voor de bussen aangezien ze niet strikt op tijd rijden.

Passagiers die gebruikmaken van de Flixbus kunnen opstappen bij de halte aan de Ureterpvallaat tussen het transferium en de Tjaarda flats. Voor passagiers die voor het eerst met deze bus reizen, blijft het zoeken omdat bij deze halte geen borden staan. Het is onduidelijk Flixbus geen bebording heeft geplaatst.

De Flixbus is vooral in de randstad heel populair omdat je in een luxe bus goedkoop kan reizen tussen steden. Een reis naar Amsterdam kan al voor 7 euro en een reis naar Bremen betaal je 13 euro in het meest gunstige geval.