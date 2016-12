Rechtszaak dodelijke aanrijding Dokkum in mei

Publicatie: di 20 december 2016 14.35 uur

LEEUWARDEN - De 82-jarige Dokkumer die op 21 maart op de kruising van de Wâlddyk en de Polle zijn buurman zou hebben doodgereden, wordt sinds 17 november psychisch onderzocht in het Pieter Baan Centrum (PBC) in Utrecht. De onderzoeken in het PBC zullen op 29 december zijn afgerond. De Leeuwarder rechtbank besliste dinsdag dat de man daarna niet terug naar de gevangenis hoeft; de voorlopige hechtenis blijft geschorst.

Op 16 september schorste de rechtbank de voorlopige hechtenis 'op humanitaire gronden'. De rechtbank hield rekening met de broze gezondheid van de Dokkumer -hij heeft suikerziekte- en met de slechte gezondheidstoestand van zijn echtgenote. Ook omdat de inhoudelijke behandeling van de zaak nog wel op zich laat wachten, blijft de Dokkumer op vrije voeten.

Aan de schorsing waren een aantal voorwaarden verbonden, zo mocht de man niet in Dokkum komen. Op 6 november is hij toch een aantal uren in Dokkum geweest, toen de reconstructie van het dodelijke ongeval heeft plaatsgevonden. Het rapport van het PBC wordt eind februari verwacht.

De behandeling van de zaak zal naar verwachting plaatsvinden op 19 mei. De Dokkumer heeft altijd volgehouden dat hij zijn buurman per ongeluk heeft aangereden. In plaats van te remmen, zou hij het gas hebben ingetrapt. De verdachte en het slachtoffer zouden meer dan 35 jaar ruzie hebben gehad.