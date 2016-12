Vooral sieraden buit bij reeks woninginbraken

Publicatie: di 20 december 2016 13.14 uur

DRACHTEN - In Drachten en omstreken zijn in de afgelopen week negen woninginbraken gepleegd. Bij deze inbraken had men het vooral gemunt op sieraden.

Ureterp

In Ureterp werden afgelopen weekeinde een woning bezocht aan de Fazant. De inbraak vonden plaats tussen donderdag 19.30 uur en maandag 10.30 uur. Het is bij deze inbraak nog onbekend wat de buit is.

Verder werd er op zaterdag tussen 18.10 uur en 21.10 uur ingebroken in een huis aan de Dokter Prakkenleane in Ureterp. De deur werd verbroken om binnen te komen. Ook bij deze inbraak weet de politie nog niet wat de buit is. Ook een woning aan de Jûkelburd werd tussen 15.30 uur en 23.40 uur bezocht. Sieraden werden hier gestolen.

Beetsterzwaag, Tijnje en Gorredijk

Sieraden werden ook buitgemaakt bij een inbraak in een woning aan de Eineflecht in Beetsterzwaag. Een raam werd verbroken om binnen te komen tussen zaterdag 12.30 uur en zondag 12.45 uur.

Het dievengilde bezocht vrijdag tussen 10.00 uur en 19.00 uur een woning aan de Breewei in Tijnje. Deze keer werd een raam verbroken en sieraden en een tablet werden buitgemaakt.

Een woning aan de Stationsweg in Gorredijk werd tussen donderdag 18.45 uur en vrijdag 15.00 uur bezocht. Hier werd eveneens een raam verbroken om binnen te komen. De buit betrof een kluis en een fotocamera.

Drachten

In Drachten had men het gemunt op een woning aan het Zaailand. Hier werd tussen vrijdag 12.15 uur en zaterdag 0.20 uur een raam ingeslagen. Een tablet en een fles drank werd meegenomen. Op deze zaterdag werd in de avond ingebroken in een woning aan de Noorderdwarsvaart in Drachten. Hier werd tussen 19.20 uur en 21.45 uur een raam verbroken en sieraden buitgemaakt.

Drachtstercompagnie

Tussen zaterdag 18.00 uur en zondag 15.30 uur werd verder een woning op de Swarte Wyk in Drachtstercompagnie het doelwit van inbraak. Ook hier werd een raam verbroken om binnen te komen. Het is voor de politie nog onduidelijk wat bij deze inbraak buitgemaakt is.